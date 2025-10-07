МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США опять не смогли договориться о выходе из шатдауна

Законопроекты республиканцев и демократов не набрали необходимой поддержки.
Дима Иванов 2025-10-07 02:28:01
© Фото: Wu Xiaoling, XinHua Globallookpress

Американские сенаторы не смогли договориться о временном финансировании правительства, чтобы остановить шатдаун. Федеральные ведомства в США перестали работать с 1 октября, потому что парламент не принял проект бюджета на новый финансовый год.

Как следует из трансляции, законопроекты о финансировании работы правительства, предложенные Демократической и Республиканской партиями, не прошли голосование в американском сенате. Для остановки шатдауна один из законопроектов должен набрать не менее 60 голосов в верхней палате.

В Белом доме обвиняют в шатдауне демократов, чей проект предполагает увеличение финансирования здравоохранения. Республиканцы предлагают демпартии сначала принять технический законопроект о временном финансировании правительства и продолжить переговоры по бюджету, включая расходы на здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп перед голосованием призвал демократов восстановить работу исполнительной власти в США.

«Они [демократы] должны позволить нашему правительству возобновить работу. Им следует открыть наше правительство уже сегодня вечером», - написал американский лидер в соцсетях.

Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, писало ранее агентство AFP со ссылкой на чиновников. Собеседники агентства утверждают, что обсуждение компромисса между Республиканской и Демократической партиями почти не ведется.

#сша #Дональд Трамп #правительство США #шатдаун
