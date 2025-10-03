CNN: Белый дом составил списки сотрудников, которых уволят из-за шатдауна

Белый дом составил список ведомств, сотрудников которых ожидают массовые увольнения из-за шатдауна правительства США. О готовящихся сокращениях будет объявлено до конца недели, полагает телеканал CNN.

«Администрация все еще проясняет некоторые детали увольнений, но список в основном был составлен административно-бюджетным управлением в координации с целевыми агентствами», - говорится в публикации.

Напомним, 1 октября в США начался новый финансовый год. Поскольку конгресс не смог к этому сроку согласовать бюджет, в стране наступил шатдаун. В этих условиях работа федерального правительства приостановлена, а госучреждениям запрещено тратить деньги. Большинство их сотрудников отправились в неоплачиваемые отпуска. Работники, задействованные в жизненно важных сферах, трудятся бесплатно. Это полицейские, военные, медики, водители и прочие.

Каждая последующая неделя шатдауна будет обходиться американской казне в $15 млрд. По оценкам одного из крупнейших банков в мире Goldman Sachs, вынужденный простой снижает ежеквартальный ВВП Штатов на 0,2% в неделю. Количество безработных американцев в октябре может вырасти на 43 тысячи человек, а потребительские расходы сократятся на $30 млрд, предупредили ранее финансисты.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне наступления шатдауна пригрозил демократам, которых он считает виновниками сложившейся ситуации, массовыми увольнениями в их рядах. Кроме того, Трамп пообещал сократить программы, поддерживаемые ими. Минюст и социальная служба уже разослали сотрудникам уведомления о возможном увольнении.