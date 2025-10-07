МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп высоко оценил шансы на заключение сделки с ХАМАС

Президент США напомнил, что сделки по Газе добивались в течение многих лет, и допустил, что вскоре ее удастся заключить.
Марина Крижановская 2025-10-07 01:53:48
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Непрямые переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, в настоящее время идущие на египетской территории, имеют все шансы обернуться заключением сделки. К такому выводу пришел президент США Дональд Трамп, комментируя происходящее.

По его данным, палестинские радикалы отвечают согласием по ключевым вопросам и «действуют нормально» в контексте подхода к урегулированию. Обо всем этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме.

«Я думаю, что дела идут очень хорошо. Думаю, ХАМАС дает согласие по очень важным вопросам. Они действуют нормально. Надеюсь, так будет и дальше. У нас есть очень высокие шансы на заключение сделки, думаю, у нас будет сделка», - сообщил американский лидер.

Трамп напомнил, что попытки достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа предпринимались на протяжении нескольких лет. Однако сейчас он как никогда уверен в том, что этого возможно достичь.

Напомним, что сегодня исполняется ровно два года, как произошла очередная эскалация застарелого палестино-израильского конфликта, когда 7 октября 2023 года возглавляемые ХАМАС боевики напали на кибуц Реим, что в пяти километрах от границы с сектором Газа. Там проходил музыкальный фестиваль. Радикалы начали расстреливать сотни людей, многих захватили в заложники.

Черед несколько дней власти Израиля приступили к наземной операции в секторе Газа, которая продолжается по настоящее время, затронув и другую территорию, населенную палестинцами, - Западный берег реки Иордан.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #палестинцы #заключение сделки #сделка по Газе
