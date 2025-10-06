МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС начались в Египте

Встреча делегаций проходит в Шарм-эль-Шейхе.
Россина Бодрова Константин Денисов 2025-10-06 18:16:04
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС начались в египетском Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщает издание Al Qahera News.

Главными темами обсуждения станут мирный план главы Белого дома Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, а также технические детали обмена заложниками. Кроме того, проект соглашения подразумевает вывод израильских войск с территории Газы, а также передачу управления эксклавом международной миссии.

Посредником в переговорах между Израилем и движением ХАМАС станут зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее сообщалось о том, что они вылетели в Каир.

В свою очередь представители ХАМАС заявляли, что движение не готово сложить оружие в рамках плана Трампа.

#Египет #Израиль #сектор Газа #переговоры #ЦАХАЛ #ХАМАС
