Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС начались в Египте

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС начались в египетском Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщает издание Al Qahera News.

Главными темами обсуждения станут мирный план главы Белого дома Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, а также технические детали обмена заложниками. Кроме того, проект соглашения подразумевает вывод израильских войск с территории Газы, а также передачу управления эксклавом международной миссии.

Посредником в переговорах между Израилем и движением ХАМАС станут зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее сообщалось о том, что они вылетели в Каир.

В свою очередь представители ХАМАС заявляли, что движение не готово сложить оружие в рамках плана Трампа.