В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Востоковед Зелтынь: ХАМАС напал на Израиль, опасаясь потерять финансирование

Игнат Далакян
16:36 14.10.2023
Эксперт отметил, что на Ближнем Востоке было достаточное количество противников нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sui Xiankai, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь в беседе со «Звездой» рассказал, что одной из целью палестинской группировки ХАМАС при нападении на Израиль было приостановить переговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, что могло бы привести к потере группировкой части спонсорских денег.

«Насколько надолго этот процесс [переговоров. - Прим.ред.] будет приостановлен сейчас сказать практически невозможно. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в секторе Газа: будет наземная операция или ее не будет, чем она закончится, как скоро улягутся "страсти" в этом вопросе. Насколько долгосрочными является эта история, оценить вряд ли мы сможем», - рассказывает эксперт.

Зелтынь отметил, что на данный момент можно точно сказать, что приостановка переговоров о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем являлось одной из политической целей, которой ставила перед собой палестинская группировка ХАМАС, осуществляя нападения на Израиль.

«ХАМАС сами признают, что они начали готовиться к нему еще в 2022 году. Это примерно тот год, когда интенсифицировались переговоры между Саудовской Аравии и Израилем о нормализации, в которых достаточно активно участвовали США. Более того, не так давно Мохаммед бен Салман [наследный принц Саудовской Аравии. - Прим.ред.] анонсировал "проект века" так называемый. Это логистический коридор между Индией и Европой через Саудовскую Аравию и Израиль», - рассказал эксперт.

Он отметил, что на Ближнем Востоке было достаточное количество противников нормализации этих отношений. ХАМАС воспользовавшись ситуаций развязал эту историю, в которой Израиль вынужден был ответить, объяснил востоковед.

Эксперт также добавил, что при сближении Саудовской Аравии и Израиля ХАМАС потерял бы большое количество финансирования со стороны спонсоров.

«Совершенно очевидно, что было опасение, и опасение это остается, что при полной нормализации отношений между Израилем и странами Персидского Залива, включая Саудовскую Аравию, количество "фанклуба" этой организации [ХАМАСа - Прим.ред.], а также спонсорских денег, оно бы резко сократилось», - отметил Андрей Зелтынь.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о нехватке питьевой воды в секторе Газа. Гуманитарная проблема началась после отключение водопроводов в регион Израилем.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:31 В стране и мире
Матвиенко допустила выход России из ПАЧЭС из-за ее политизированности
15:49 В стране и мире
Видео
Парижский Лувр закрыли из-за угрозы теракта
15:29 В стране и мире
ХАМАС заявил о гибели от израильских ударов девяти пленных, включая иностранцев
15:00 В стране и мире
ЦАХАЛ начнет боевые операции в Газе после оценки количества гражданских в районе
13:48 В стране и мире
Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли раньше срока
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.