Востоковед Зелтынь: ХАМАС напал на Израиль, опасаясь потерять финансирование

Эксперт отметил, что на Ближнем Востоке было достаточное количество противников нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

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Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь в беседе со «Звездой» рассказал, что одной из целью палестинской группировки ХАМАС при нападении на Израиль было приостановить переговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, что могло бы привести к потере группировкой части спонсорских денег.

«Насколько надолго этот процесс [переговоров. - Прим.ред.] будет приостановлен сейчас сказать практически невозможно. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в секторе Газа: будет наземная операция или ее не будет, чем она закончится, как скоро улягутся "страсти" в этом вопросе. Насколько долгосрочными является эта история, оценить вряд ли мы сможем», - рассказывает эксперт.

Зелтынь отметил, что на данный момент можно точно сказать, что приостановка переговоров о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем являлось одной из политической целей, которой ставила перед собой палестинская группировка ХАМАС, осуществляя нападения на Израиль.

«ХАМАС сами признают, что они начали готовиться к нему еще в 2022 году. Это примерно тот год, когда интенсифицировались переговоры между Саудовской Аравии и Израилем о нормализации, в которых достаточно активно участвовали США. Более того, не так давно Мохаммед бен Салман [наследный принц Саудовской Аравии. - Прим.ред.] анонсировал "проект века" так называемый. Это логистический коридор между Индией и Европой через Саудовскую Аравию и Израиль», - рассказал эксперт.

Он отметил, что на Ближнем Востоке было достаточное количество противников нормализации этих отношений. ХАМАС воспользовавшись ситуаций развязал эту историю, в которой Израиль вынужден был ответить, объяснил востоковед.

Эксперт также добавил, что при сближении Саудовской Аравии и Израиля ХАМАС потерял бы большое количество финансирования со стороны спонсоров.

«Совершенно очевидно, что было опасение, и опасение это остается, что при полной нормализации отношений между Израилем и странами Персидского Залива, включая Саудовскую Аравию, количество "фанклуба" этой организации [ХАМАСа - Прим.ред.], а также спонсорских денег, оно бы резко сократилось», - отметил Андрей Зелтынь.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о нехватке питьевой воды в секторе Газа. Гуманитарная проблема началась после отключение водопроводов в регион Израилем.