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Катастрофа библейского масштаба: ЦАХАЛ продолжил наносить удары по сектору Газа

Станислав Иващенко
Марина Крижановская
19:29 06.11.2023
За почти месяц с момента обострения арабо-израильского противостояния более 9,5 тысяч мирных граждан погибли, свыше 25 тысяч ранены, две тысячи пропали без вести.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Xinhua Globallookpress
Иващенко
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Дорога смерти в секторе Газа. Так теперь ее называют в анклаве. На протяжении нескольких километров вдоль трассы лежат десятки тел. Это результаты ракетного удара Израиля по колонне машин. Во вторник они везли раненых в сторону границы с Египтом. 

В ночь на воскресенье авиация ЦАХАЛ совершила 15 налетов на лагерь беженцев на западе анклава. Зажигательные бомбы были сброшены на головы палестинцев в Аль-Магази. Погибли более 50 человек.
От ударов фосфорными снарядами у детей обожженные лица. Пустота и шок в глазах одного мальчика. Кажется, он и не осознает, что чудом выжил, от страха у него трясутся ноги. Сидящему рядом подростку он показывает раненую ладонь.

«Под завалами только этого дома более 40 человек. Там моя семья. Я не знаю, что делать. Это нормально - расстреливать из танков дома, полные невинных детей?! Прекратите уже эту войну и прекратите убивать невинных мирных, которые не имеют никакого отношения к войне», - заявил один из мужчин.

Вот так выглядел лагерь беженцев Джабалия 31 октября. Но вот он же первого ноября. От попадания ракеты образовалась огромная воронка глубиной около 10 метров. Погибли 195 человек, ранены более 770, половина из них дети. В непроглядном дыму и пыли полный хаос: малыши кричат от боли, а потерянные мужчины взывают к Аллаху.

Впрочем, все эти жертвы Тель-Авив считает оправданными. Представители израильской армии заявили, что ударом по Джабалии была достигнута главная цель - убит один из лидеров палестинских боевиков.

«Ночью наши силы продолжили сражаться и продвигаться,  наземная операция в секторе Газа продолжается.  В ходе скоординированных наземных и воздушных атак мы  уничтожили террористов и продолжаем атаковать сотни объектов ХАМАС», - сообщил на брифинге в Тель-Авиве 31 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Точно такое же объяснение дал Израиль и после того, как в субботу сбросил авиабомбы на колонну машин скорой помощи рядом с больницей Аль-Шифа. По мнению, ЦАХАЛ в машинах ехали боевики ХАМАС. В результате атаки погибли 15 человек, 50 ранены. Возле сгоревшей машины лежали окровавленные тела. По заявлению медиков Газы, все убитые - мирные граждане.

В тот же день ЦАХАЛ разнес в клочья университет Аль-Азхар в секторе Газа. Клубы дыма и яркие вспышки огня были видны за несколько километров. Немыслимую огневую мощь Израиль обрушил на вуз только лишь потому, что разведка посчитала, что там обучают инженеров по разработке взрывных устройств и ракет.

Более подробно о продвижении наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, о том, как сопротивляется ХАМАС, что происходит у контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом, какую гуманитарную помощь отправила России и о щекотливой ситуации, в которой оказался официальный Каир - смотрите в репортаже Станислава Иващенко.

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