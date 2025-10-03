МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уже более 200 человек задействовано в поисках семьи Усольцевых

Уточняется, что прибыло много волонтеров из соседних регионов, планируется привлечение дополнительных сил и средств, в том числе мобильных групп на квадроциклах и БПЛА.
Сергей Дьячкин 2025-10-03 07:56:17
© Фото: Telegram/mchskrsk © Видео: Telegram/mchskrsk

Следов семьи Усольцевых, пропавших в тайге, пока не удалось обнаружить из-за погодных условий и выпавшего снега. Об этом сообщило ГУ МВД по Красноярскому краю в официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что в окрестностях поселка Кутурчинское Белогорье Партизанского района Красноярского края продолжают действовать поисковые группы. В них задействованы сотрудники полиции, Министерства чрезвычайных ситуаций, волонтеры поисковых отрядов и местные жители.

Семья из трех человек, двое взрослых и 5-летняя девочка, ушли в туристический поход 28 сентября. Они до сих пор не вернулись.  

«Поисковые группы вчера прошли около 15 километров до горы Буратинка, но следов пропавших обнаружено не было, в том числе из-за погодных условий и выпавшего снега», - говорится в сообщении ГУ МВД.

Уточняется, что на обратном пути поисковики прочесывали местность цепочками. Представители МВД сообщают, что сегодня зона поисковых мероприятий будет расширена.

«Планируется привлечение дополнительных сил и средств», - говорится в заявлении МВД.

В ведомстве уточнили, что для дальнейших поисковых мероприятий будут применяться мобильные группы на квадроциклах и беспилотные летательные аппараты.

С официальным обращением в Telegram-канале выступило и МЧС по Красноярскому краю.

«Около 200 человек занимаются поиском в лесном и горных массивах», - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили о прибытии волонтеров из соседних регионов - Новосибирска, Кемерово, Томска и Омска. Еще в пути добровольцы из Иркутска и Республики Хакасия.

В беседе со «Звездой» источник в правоохранительных органах уточнил, что в воскресенье, 28 сентября, случился резкий переход погоды из лета в зиму - от +20 градусов до нуля буквально за три часа. Помимо резкого перепада температуры, начался сильный туман. Предполагается, что как раз из-за плохой видимости семья Усольцевых заблудилась.

#МЧС РФ #Красноярский край #МВД РФ #поиски #волонтеры #поиск пропавших
