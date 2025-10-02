МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пропавшая в красноярской тайге семья должна была пойти в поход с группой

В последний момент туристическая группа отказалась от идеи пойти в поход.
Виктория Бокий 2025-10-02 16:57:13
© Фото: «ЛизаАлерт»

Пропавшая в красноярской тайге семья планировала присоединиться к туристической группе, которая хотела выдвинуться по этому же маршруту к горе. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Однако в последний момент туристическая группа отказалась от идеи пойти в поход. Причиной этому стало резкое изменение погоды.

«Но те (потерявшаяся семья. - Прим. ред.) все равно приняли решение пойти самостоятельно, втроем», - рассказал телеканалу источник.

Уточняется, что в воскресенье, 28 сентября, случился резкий переход погоды из лета в зиму - от +20 градусов до нуля буквально за три часа. Помимо резкого перепада температуры, начался сильный туман. В правоохранительных органах предполагают, что как раз из-за плохой видимости семья с маленьким ребенком и заблудилась.

Напомним, что в минувшее воскресенье родители и их пятилетняя дочь пропали во время туристического похода в Красноярском крае. По данным местной полиции, с 28 сентября об их местонахождении ничего не известно.

Также в разговоре с телеканалом источник сообщил, что местные жители рассказывали поисковым отрядам, что слышали лай собаки, которая, возможно, находится с пропавшими. Кроме того, есть информация, что глава семьи - опытный турист и уже не раз бывал в таких походах.

#Красноярский край #поиски #наш эксклюзив #правоохранительные органы #пропавшая семья
