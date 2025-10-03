Больше 100 человек и два вертолета ищут семью в тайге под Красноярском

Больше 100 человек и два вертолета задействованы в поисках семьи, которая пропала под Красноярском. Об этом сообщают в организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

В воскресенье, 28 сентября, родители и их пятилетняя дочь заблудились в тайге в Красноярском крае. Причиной этому мог стать резкий перепад погодных условий. За 3 часа температура воздуха упала с +20 до 0 и начался сильный туман.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Звезде», что пропавшая семья планировала присоединиться к туристической группе, которая хотела выдвинуться по этому же маршруту к горе. Однако в последний момент туристическая группа отказалась от идеи пойти в поход из-за погоды.