Больше 100 человек и два вертолета ищут семью в тайге под Красноярском

В воскресенье родители и их пятилетняя дочь заблудились в тайге в Красноярском крае.
Екатерина Пономарева 2025-10-03 04:11:58
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Больше 100 человек и два вертолета задействованы в поисках семьи, которая пропала под Красноярском. Об этом сообщают в организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

В воскресенье, 28 сентября, родители и их пятилетняя дочь заблудились в тайге в Красноярском крае. Причиной этому мог стать резкий перепад погодных условий. За 3 часа температура воздуха упала с +20 до 0 и начался сильный туман.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Звезде», что пропавшая семья планировала присоединиться к туристической группе, которая хотела выдвинуться по этому же маршруту к горе. Однако в последний момент туристическая группа отказалась от идеи пойти в поход из-за погоды.

#семья #Красноярский край #тайга
