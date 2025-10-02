МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках семьи с маленькой девочкой под Красноярском

Представитель «ЛизаАлерт» уточнил, что в поиске остро необходима проходимая техника - внедорожники, квадроциклы, а также нужны люди, имеющие опыт походов и соответствующую экипировку.
Сергей Дьячкин 2025-10-02 10:31:15
© Фото: «ЛизаАлерт» © Видео: «ЛизаАлерт»

В Красноярском крае продолжается поиск семьи Усольцевых. Об этом сообщил региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко.

Первого октября в отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края пришла заявка на поиск семьи Усольцевых - Ирины Владимировны, Сергея Викторовича и 5-летней Арины. Семья пропала 28 сентября в окрестностях поселка Кутурчин.

«Штаб развернут в поселке Кутурчин, на месте работают поисковый отряд "ЛизаАлерт", поисковый отряд "Поиск пропавших детей", поисковая группа "Сибирь" из города Железногорск, спасатели Главного управления МЧС, КГКУ "Спасатель", полиция и Следственный комитет», - сообщил региональный представитель «ЛизаАлерт».

К поиску с 11 утра было привлечено авиационное крыло отряда «ЛизаАлерт» - вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». Также присоединился борт санавиации. В совокупности на месте работают более 80 человек. Выезжают добровольцы отряда из соседних Новосибирска, Томска и Кемерово.

В поиске, как рассказал представитель «ЛизаАлерт», остро необходима проходимая техника - внедорожники, квадроциклы, а также нужны люди, имеющие опыт походов и соответствующую экипировку. В штаб требуется топливо в канистрах, вода и питание для добровольцев.

Если вы хотите помочь, передать что-то в штаб поиска, вам что-то известно о пропавших, звоните на горячую линию 8-800-700-54-52.

© «ЛизаАлерт»
