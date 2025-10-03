МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: США будут терять по $15 млрд каждую неделю из-за шатдауна

Шатдаун снижает квартальный ВВП США примерно на 0,2 процентного пункта за каждую неделю.
Екатерина Пономарева 2025-10-03 03:47:28
© Фото: IMAGO/Offenberg, Global Look Press

Белый дом рассказал, сколько потеряет экономика США за каждую неделю шатдауна. Сумма составит $15 миллиардов. Об этом написано в меморандуме совета экономических консультантов Белого дома.

«По оценке Goldman Sachs, шатдаун снижает квартальный ВВП США примерно на 0,2 процентного пункта за каждую неделю его продолжения», - следует из документа.

За месяц шатдауна в США может увеличиться количество безработных на 43 тысячи человек. Также возможно сокращение потребительских расходов на $30 миллиардов, уточняется в меморандуме.

Ранее стало известно, что в день шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов. Такую сумму Налогоплательщики США вынуждены платить в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США.

Эксперт поделился со «Звездой» своими предположениями о планах президента США Дональда Трампа. По его мнению, Трамп разработал новую стратегию Пентагона, в рамках которой хочет наладить управление Министерством обороны, а именно - полностью подчинить его себе.

#сша #Белый дом #шатдаун
