Белый дом: США будут терять по $15 млрд каждую неделю из-за шатдауна

Белый дом рассказал, сколько потеряет экономика США за каждую неделю шатдауна. Сумма составит $15 миллиардов. Об этом написано в меморандуме совета экономических консультантов Белого дома.

«По оценке Goldman Sachs, шатдаун снижает квартальный ВВП США примерно на 0,2 процентного пункта за каждую неделю его продолжения», - следует из документа.

За месяц шатдауна в США может увеличиться количество безработных на 43 тысячи человек. Также возможно сокращение потребительских расходов на $30 миллиардов, уточняется в меморандуме.

Ранее стало известно, что в день шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов. Такую сумму Налогоплательщики США вынуждены платить в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США.

