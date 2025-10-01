МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пригрозил массовыми увольнениями демократов из-за шатдауна

Минюст и социальная служба уже разослали сотрудникам уведомления о возможном увольнении.
Владимир Рубанов 2025-10-01 04:11:19
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Дональд Трамп предупредил демократов о «необратимых мерах» в случае прекращения работы правительства - шатдауна. Глава Белого дома намерен уволить федеральных сотрудников и свернуть программы, поддерживаемые демократами, пишет 360.ru.

В случае шатдауна часть офисов закроют, десятки тысяч сотрудников отправятся в отпуска. Правительственным агентствам США придется прекратить все виды деятельности, кроме «жизненно важных», таких как обеспечение правопорядка, начиная со среды.

Потенциально эта приостановка работы может нарушить все - от авиаперелетов до ежемесячного отчета о занятости. Военные и пограничники останутся на постах, но не получат зарплату. Минюст и социальная служба уже разослали сотрудникам уведомления о возможном увольнении.

«Мы уволим много людей. Это будут демократы», - заявил Трамп журналистам.

Эти угрозы прозвучали на фоне неудачных попыток сената продлить финансирование правительства. Демократы настаивают на том, что любой законопроект о расходах должен включать дополнительные субсидии на здравоохранение. Республиканцы считают, что эти два вопроса следует рассматривать отдельно.

В последний раз правительство приостанавливало работу в 2018 и 2019 годах на 35 дней, во время первого срока Трампа, из-за иммиграционного спора. По данным беспартийного Бюджетного управления Конгресса, это обошлось экономике США в 3 миллиарда долларов.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил о высоком риске шатдауна. В Палате представителей США назвали такой сценарий катастрофой для Америки.

#сша #Дональд Трамп #демократы #финансирование #правительство #Сокращение #шатдаун
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 