Трамп пригрозил массовыми увольнениями демократов из-за шатдауна

Дональд Трамп предупредил демократов о «необратимых мерах» в случае прекращения работы правительства - шатдауна. Глава Белого дома намерен уволить федеральных сотрудников и свернуть программы, поддерживаемые демократами, пишет 360.ru.

В случае шатдауна часть офисов закроют, десятки тысяч сотрудников отправятся в отпуска. Правительственным агентствам США придется прекратить все виды деятельности, кроме «жизненно важных», таких как обеспечение правопорядка, начиная со среды.

Потенциально эта приостановка работы может нарушить все - от авиаперелетов до ежемесячного отчета о занятости. Военные и пограничники останутся на постах, но не получат зарплату. Минюст и социальная служба уже разослали сотрудникам уведомления о возможном увольнении.

«Мы уволим много людей. Это будут демократы», - заявил Трамп журналистам.

Эти угрозы прозвучали на фоне неудачных попыток сената продлить финансирование правительства. Демократы настаивают на том, что любой законопроект о расходах должен включать дополнительные субсидии на здравоохранение. Республиканцы считают, что эти два вопроса следует рассматривать отдельно.

В последний раз правительство приостанавливало работу в 2018 и 2019 годах на 35 дней, во время первого срока Трампа, из-за иммиграционного спора. По данным беспартийного Бюджетного управления Конгресса, это обошлось экономике США в 3 миллиарда долларов.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил о высоком риске шатдауна. В Палате представителей США назвали такой сценарий катастрофой для Америки.