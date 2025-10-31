МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американист Дудаков: с 1 ноября в США будут большие проблемы с выплатами

По мнению политолога, республиканцы и демократы настолько поляризованы, что найти общий язык у них не получается.
Гоар Хачатурян 2025-10-31 14:58:20
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация, которая сложилась в США из-за шатдауна, кризисная и с 1 ноября будет усугубляться. И проблемы с финансированием правительства не решатся полностью, если продолжится такое жесткое противостояние между республиканцами и демократами. Об этом рассказал политолог, американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«С 1 ноября там будут большие проблемы и по социальным программам, и по выплатам зарплат самым разным категориям американских чиновников, бюджетников и всех остальных», - отметил он.

По мнению политолога, обе стороны настолько поляризованы, что найти общий язык у них не получается. Тем не менее для демократов в долгосрочной перспективе эта история более выигрышна, считает Дудаков.

Напомним, 1 октября федеральное правительство США официально приостановило работу, в стране наступил шатдаун. По прошествии месяца в Штатах 11 раз пытались согласовать проект о финансировании правительства, однако этого не случилось. В связи с затянувшимся шатдауном без работы остались уже более 4 000 госслужащих.

#сша #финансирование #наш эксклюзив #шатдаун #федеральное правительство
