Американист Дудаков: с 1 ноября в США будут большие проблемы с выплатами

Ситуация, которая сложилась в США из-за шатдауна, кризисная и с 1 ноября будет усугубляться. И проблемы с финансированием правительства не решатся полностью, если продолжится такое жесткое противостояние между республиканцами и демократами. Об этом рассказал политолог, американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«С 1 ноября там будут большие проблемы и по социальным программам, и по выплатам зарплат самым разным категориям американских чиновников, бюджетников и всех остальных», - отметил он.

По мнению политолога, обе стороны настолько поляризованы, что найти общий язык у них не получается. Тем не менее для демократов в долгосрочной перспективе эта история более выигрышна, считает Дудаков.

Напомним, 1 октября федеральное правительство США официально приостановило работу, в стране наступил шатдаун. По прошествии месяца в Штатах 11 раз пытались согласовать проект о финансировании правительства, однако этого не случилось. В связи с затянувшимся шатдауном без работы остались уже более 4 000 госслужащих.