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В ФБР назвали стрельбу рядом с Трампом попыткой покушения на него

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли и заверил избирателей, что с ним все в порядке.
Ян Брацкий 2024-09-16 01:09:31
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Федеральное бюро расследований США подключилось к расследованию предполагаемого покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, и расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа», - передает телеканал.

Напомним, инцидент во Флориде произошел накануне вечером. Звуки стрельбы раздались неподалеку от поля для гольфа, где в это время находился Трамп.

Выяснилось, что стрелял агент Секретной службы. Он открыл огонь по вооруженному мужчине.

Политические сторонники Трампа сочли произошедшее предотвращением очередной попыткой покушения на лидера республиканцев. Сам Трамп отреагировал на ЧП спокойно. Он обратился к избирателем и заявил, что не сдастся.

#стрельба #сша #Трамп #покушение #Флорида
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