Официальный Киев выступил против того, чтобы допустить иностранных журналистов в зону окружения ВСУ, из страха, что украинские военные расскажут им о реальном положении дел на передовой. Таким мнением со «Звездой» поделился первый заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

«МИД Украины заявил, что он против того, чтобы иностранные журналисты без его разрешения прибыли в эти территории... Сейчас непонятно, а хотят ли украинские власти, чтобы мир увидел и услышал то, что будут говорить военные (ВСУ. - Прим. ред.)», - сказал Чепа.

Напомним, что в минувшую среду Владимир Путин заявил о готовности допустить иностранную и украинскую прессу к заблокированным в Купянске и Красноармейске боевикам ВСУ. Глава государства уточнил, что заранее получил одобрение подобного шага со стороны командующих группировками ВС РФ в тех районах. Наши военнослужащие согласились на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли своими глазами увидеть происходящее.

«Мы в очередной раз сделали жест доброй воли, как это было неоднократно... Мы объявляли неоднократно перемирие в канун праздников и так далее. Посмотрим», - добавил Чепа.

На следующий день Минобороны России получило приказ Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина относительно обеспечения беспрепятственного проезда иностранных журналистов в районы, в которых заблокированы боевики. Минобороны выразило готовность обеспечить коридоры для беспрепятственного выезда прессы. Необходимым условием названы гарантии безопасности - как для самих журналистов, так и для российских военнослужащих.

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что, запрещая журналистам пользоваться предоставленными российскими военными коридорами к окруженным боевикам, Киев скрывает реальное положение дел. Тем самым, подчеркнул Конашенков, противник признал катастрофичность ситуации, сложившейся для остатков окруженных подразделений ВСУ. Из заявления МИД Украины следует что, кроме как через позиции ВС РФ, никаких возможностей въехать или выехать в котлы или из котлов ни для журналистов, ни для самих боевиков не осталось.