Bild: ВСУ столкнутся с самой суровой зимой

Ранее стало известно, что более половины объектов газодобычи на Украине были выведены из строя.
Виктория Бокий 2025-10-30 03:02:39
© Фото: Karl-Josef, Hildenbrand dpa, Globallookpress

ВСУ предстоящей зимой столкнутся с суровой зимой из-за проблем с энергетикой на Украине. Об этом пишет Bild.

«Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой», — говорится в материале издания.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что более половины объектов газодобычи на Украине были выведены из строя. По прогнозам западных аналитиков, чтобы пережить предстоящую зиму, Киеву потребуется потратить на импорт топлива более 1,9 миллиарда евро, так как внутренних мощностей страны уже не хватает на обеспечение всех необходимых нужд.

Чуть позже глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит Украине еще 100 млн евро предстоящей зимой. По ее словам, выделенные средства будут направлены киевскому режиму на подготовку к холодной погоде: закупку генераторов и снаряжения, а также на организацию укрытий в зимний период.

В разговоре со «Звездой» на тему энергетики на Украине экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал, что Владимиру Зеленскому и местным депутатам тепло, поэтому они «играются» с простыми гражданами, сокращая отопительный сезон. Собеседник телеканала назвал происходящую ситуацию с отоплением на Украине катастрофой. По его словам, это происходит из-за того, что главари киевского режима не живут жизнью простых людей.

