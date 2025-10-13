Владимиру Зеленскому и украинским депутатам тепло, поэтому они «играются» с простыми гражданами. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя информацию о том, что на Украине на месяц сократили отопительный сезон.

Собеседник телеканала назвал происходящую ситуацию с отоплением катастрофой. По его словам, главари киевского режима не живут жизнью простых людей.

«Там, где люди состоятельные, есть индивидуальное отопление, а если нет, то есть индивидуальное обеспечение электроэнергией. То есть когда есть деньги – проблем нет, а вот для простых людей это катастрофа», - подчеркнул украинский политик.

Экс-депутат Верховной рады поделился, что по украинским законам при средней температуре +8 градусов необходимо включать отопление в течение трех дней. Это обоснованная температура, так как при ней начинаются массовые заболевания.

Специалист добавил, что к серьезным проблемам Украину приводит Зеленский, в частности, его призывы к атаке России. Олейник также отметил, что украинские власти полностью оторваны от реальности и не понимают обычных людей.

Ранее на сайте правительства Украины появилась информация о сокращении отопительного сезона на месяц. Киевский режим решил дать тепло людям 1 ноября, а завершить 31 марта. Раньше отопительный сезон на Украине начинался с 15 октября и длился до 15 апреля, а сейчас украинцам придется ждать еще почти месяц, чтобы в их квартирах стало тепло.