МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-депутат Рады назвал ситуацию с отоплением на Украине катастрофой

Владимир Олейник считает, что украинские власти полностью оторваны от реальности и не понимают обычных людей.
Виктория Бокий 2025-10-13 16:56:27
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимиру Зеленскому и украинским депутатам тепло, поэтому они «играются» с простыми гражданами. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя информацию о том, что на Украине на месяц сократили отопительный сезон.

Собеседник телеканала назвал происходящую ситуацию с отоплением катастрофой. По его словам, главари киевского режима не живут жизнью простых людей.

«Там, где люди состоятельные, есть индивидуальное отопление, а если нет, то есть индивидуальное обеспечение электроэнергией. То есть когда есть деньги – проблем нет, а вот для простых людей это катастрофа», - подчеркнул украинский политик.

Экс-депутат Верховной рады поделился, что по украинским законам при средней температуре +8 градусов необходимо включать отопление в течение трех дней. Это обоснованная температура, так как при ней начинаются массовые заболевания.

Специалист добавил, что к серьезным проблемам Украину приводит Зеленский, в частности, его призывы к атаке России. Олейник также отметил, что украинские власти полностью оторваны от реальности и не понимают обычных людей.

Ранее на сайте правительства Украины появилась информация о сокращении отопительного сезона на месяц. Киевский режим решил дать тепло людям 1 ноября, а завершить 31 марта. Раньше отопительный сезон на Украине начинался с 15 октября и длился до 15 апреля, а сейчас украинцам придется ждать еще почти месяц, чтобы в их квартирах стало тепло.

#Украина #Верховная рада #наш эксклюзив #отопление #Владимир Олейник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 