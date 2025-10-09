МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: Украина лишилась более чем половины объектов газодобычи

Для того чтобы пережить зиму, Киеву потребуется потратить почти два миллиарда евро.
Тимур Юсупов 2025-10-09 12:19:41
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Более половины объектов газодобычи на Украине были выведены из строя в ходе российских ударов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Согласно прогнозам западных аналитиков, чтобы пережить предстоящую зиму, Киеву потребуется потратить на импорт топлива более 1,9 миллиарда евро, так как внутренних мощностей страны уже не хватает на обеспечение всех необходимых нужд. Так, недавно Украина сообщила своим союзникам, что произведенный Россией 3 октября массированный удар по Харьковской и Полтавской областям уничтожил примерно 60% газодобычи страны.

Если Россия продолжит бить по объектам газовой инфраструктуры киевского режима, то вскоре потенциальные нужды Украины по закупке топлива достигнут цифры в 4,4 миллиарда кубических метров. С начала 2025 года Киев уже был вынужден закупить у союзников 4,58 миллиарда кубических метров газа, а также неоднократно обращался к ним с просьбами о предоставлении оборудования для ремонта своих энергосистем. При этом средства для оплаты импортного газа у Украины крайне ограничены.

Стоит отметить, что проблемы у Киева наблюдаются не только с газом. В конце сентября украинские власти заявили о полном уничтожении в стране объектов нефтепереработки.

