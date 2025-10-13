МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС выделит 100 млн евро на помощь Украине в зимний период

Отмечается, что средства будут направлены на закупку генераторов и защитного снаряжения.
Гоар Хачатурян 2025-10-13 20:09:18
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Предстоящей зимой Европейский союз выделит еще 100 млн евро на поддержку Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены киевскому режиму на подготовку к холодной погоде: закупку генераторов и снаряжения, а также на организацию укрытий в зимний период.

Каллас отметила, что уже было выделено 800 млн евро для поддержки Украины. Сейчас ведется работа по выделению дополнительных 100 млн евро.

Ранее глава евродипломатии с неожиданным визитом отправилась в Киев. С ее слов, целью поездки было обсуждение финансовой и военной поддержки Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не тяготеет к мирному процессу. В настоящий момент в процессе диалога по мирному урегулированию обозначилась пауза, отметил он.

#Украина #евросоюз #финансовая помощь #кая каллас #поддержка Украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 