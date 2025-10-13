ЕС выделит 100 млн евро на помощь Украине в зимний период

Предстоящей зимой Европейский союз выделит еще 100 млн евро на поддержку Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены киевскому режиму на подготовку к холодной погоде: закупку генераторов и снаряжения, а также на организацию укрытий в зимний период.

Каллас отметила, что уже было выделено 800 млн евро для поддержки Украины. Сейчас ведется работа по выделению дополнительных 100 млн евро.

Ранее глава евродипломатии с неожиданным визитом отправилась в Киев. С ее слов, целью поездки было обсуждение финансовой и военной поддержки Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не тяготеет к мирному процессу. В настоящий момент в процессе диалога по мирному урегулированию обозначилась пауза, отметил он.