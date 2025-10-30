МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ перенесли

Новая дата заседания - 11 декабря в 11.00 по московскому времени.
Екатерина Пономарева 2025-10-30 18:20:13
© Фото: Aleksandr Gusev, Global Look Press © Видео: Telegram/save_Lavra

Заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отложили. Об этом сообщил в четверг адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

В четверг Чекман объявил о начале первого заседания суда на Украине по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической УПЦ. Затем он добавил, что судебное дело о прекращении ее существования отложено. Новая дата заседания - 11 декабря в 11.00 по московскому времени.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви. Документ одобрили в Верховной раде.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В Ватикане считают недопустимыми религиозные гонения на Украине. Папа римский публично призывает к прекращению религиозной дискриминации на Украине, защищая свободу вероисповедания.

#Украина #религия #УПЦ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 