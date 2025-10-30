Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ перенесли

Заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отложили. Об этом сообщил в четверг адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

В четверг Чекман объявил о начале первого заседания суда на Украине по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической УПЦ. Затем он добавил, что судебное дело о прекращении ее существования отложено. Новая дата заседания - 11 декабря в 11.00 по московскому времени.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви. Документ одобрили в Верховной раде.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В Ватикане считают недопустимыми религиозные гонения на Украине. Папа римский публично призывает к прекращению религиозной дискриминации на Украине, защищая свободу вероисповедания.