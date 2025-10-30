Заседание по иску о запрете УПЦ началось в Киеве

В Киеве началось первое заседание суда по иску о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил представляющий ее интересы адвокат Никита Чекман. Обратившись к своим подписчикам в социальных сетях, юрист попросил от них молиться. Судебный процесс должен был начаться еще 30 сентября, но из-за внезапной болезни судьи слушания пришлось отложить.

С иском о запрете УПЦ в суд обратилась Госслужба по этнополитике и свободе совести. Этому предшествовали гонения на православных, захват раскольниками храмов, арест и изгнание священнослужителей. Формальная причина нападок на церковь - якобы ее тесные связи с Русской православной церковью.

В августе прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви. Документ одобрили в Раде. В Московском патриархате принятие скандального закона назвали актом насилия над совестью миллионов православных жителей Украины. Там уверены, что верующие будут подвергаться массовым преследованиям.