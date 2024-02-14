В Ватикане считают недопустимыми религиозные гонения на Украине

В Ватикане считают недопустимым преследование людей по религиозному признаку на Украине, что вызывает глубокую обеспокоенность Папы Римского Франциска. Об этом рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

В интервью ТАСС он сообщил о регулярном информировании Ватикана со стороны посольства РФ о притеснениях канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Ситуация с преследованием людей по религиозному принципу вызывает обеспокоенность наших ватиканских собеседников. Святой престол и лично Папа публично призывают к прекращению религиозной дискриминации и защищают свободу вероисповедания», - ответил посол Солтановкий на вопрос агентства.

Он добавил, что в марте 2023 года понтифик выступил с защитой в адрес монахов Киево-Печерской лавры. Российское диппредство хотело бы, чтобы Ватикан громче говорил о «вопиющих нарушениях религиозных свобод» православных верующих на Украине со стороны киевских властей и раскольнической ПЦУ (Православная церковь Украины), подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В 2018 году на Украине создали раскольническую ПЦУ, активно поощряя переход верующих в ее юрисдикцию. Все это время параллельно проводится активная кампания против канонической УПЦ. В частности, идет насильственный захват храмов УПЦ, повсеместно нападают на ее священников, им выдаются повестки в военкоматы, аннулируются договоры на аренду земли, на которых стоят церкви и монастыри.

Среди прочих бесчинств - решение о переходе древнейшего русского монастыря Киево-Печерской лавры на новоюлианский календарь, которого придерживаются в раскольнической церкви, а также решение ПЦУ об исключении из календаря одного из дней памяти святого благоверного князя Александра Невского.