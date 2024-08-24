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Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической УПЦ

Ранее документ одобрили в Верховной раде.
Сергей Лебедев 2024-08-24 11:06:43
© Фото: ТРК «Звезда»

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви. На днях документ одобрили в Верховной раде. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.

Напомним, ранее Госслужба страны по вопросам этнополитики и свободы совести выдвинула требования к религиозным организациям. Чтобы не попасть под запрет, они должны выйти из состава РПЦ и предоставить доказательства. 

В Московском патриархате принятие закона назвали актом насилия над совестью миллионов православных. Там уверены, что верующие будут подвергаться массовым преследованиям.

«Украинский народ хотят лишить его души, идентичности и превратить в духовного зомби, некое сообщество, лишенное корней и наследия», - сказал «Звезде» замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее изничтожением на Украине истинного православия на корню. Киевские власти, по ее словам, специально создают ложную церковь.

#церковь #Владимир Зеленский #РПЦ #УПЦ #закон
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