Картаполов: Европа просто не знает, что сказать на испытания «Посейдона»

Испытания подводного аппарата «Посейдон» порадовали друзей России и озаботили ее врагов, отметил Андрей Картаполов.
Тимур Шерзад 2025-10-30 17:48:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе со «Звездой» заявил, что испытания подводного аппарата с ядерной силовой установкой «Посейдон» вызвали молчание в Европе. 

«Наши друзья за это порадовались, наши недруги озаботились. А Европа вообще молчит. Им сказать на это нечего, они просто не знают, что сказать», - заметил Картаполов. 

Он добавил, что президент США Дональд Трамп отреагировал в свойственной ему манере, ничего лучше не придумав, чем возобновить ядерные испытания. При этом Андрей Картаполов подчеркнул, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными. Депутат предположил, что лидер Соединенных Штатов просто не разобрался в вопросе. 

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с корреспондентом «Звезды» заявил, что Запад не даст реакции на «Посейдон» именно в силу его мощи. При этом будет внимательно изучать всю информацию, которую удастся о нем получать по разведывательным каналам. 

#Андрей Картаполов #Европа #Посейдон #подводный аппарат #наш эксклюзив
