Картаполов: Европа просто не знает, что сказать на испытания «Посейдона»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе со «Звездой» заявил, что испытания подводного аппарата с ядерной силовой установкой «Посейдон» вызвали молчание в Европе.

«Наши друзья за это порадовались, наши недруги озаботились. А Европа вообще молчит. Им сказать на это нечего, они просто не знают, что сказать», - заметил Картаполов.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп отреагировал в свойственной ему манере, ничего лучше не придумав, чем возобновить ядерные испытания. При этом Андрей Картаполов подчеркнул, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными. Депутат предположил, что лидер Соединенных Штатов просто не разобрался в вопросе.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с корреспондентом «Звезды» заявил, что Запад не даст реакции на «Посейдон» именно в силу его мощи. При этом будет внимательно изучать всю информацию, которую удастся о нем получать по разведывательным каналам.