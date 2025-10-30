МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

По словам главы Белого дома, США «обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия».
Виктория Бокий 2025-10-30 05:21:43
© Фото: Mc2 Geoffery Ottinger, Us Navy, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в TruthSocial.

По словам главы Белого дома, США «обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия». После своей страны на второе место он поставил Россию, а на третье – Китай по количеству соответствующего вооружения.

«Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», - говорится в сообщении.

Чуть позже во время встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином один из журналистов задал вопрос о причине скорого начала испытаний ядерного оружия. Трамп на это ничего не ответил.

Ранее CNN сообщал, что Соединенные Штаты могут потерять годы в разработке ядерного оружия из-за действующего в стране шатдауна. Известно, что оставшиеся сотрудники Национального управления ядерной безопасности продолжают работать в условиях, когда администрация президента США требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону. Со слов источников, на которых ссылается американский телеканал, действия администрации Трампа напрямую противоречат поставленным ею амбициозным целям в сфере национальной безопасности.

#сша #ядерное оружие #Дональд Трамп #Пентагон #испытания оружия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 