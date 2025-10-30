Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в TruthSocial.

По словам главы Белого дома, США «обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия». После своей страны на второе место он поставил Россию, а на третье – Китай по количеству соответствующего вооружения.

«Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», - говорится в сообщении.

Чуть позже во время встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином один из журналистов задал вопрос о причине скорого начала испытаний ядерного оружия. Трамп на это ничего не ответил.

Ранее CNN сообщал, что Соединенные Штаты могут потерять годы в разработке ядерного оружия из-за действующего в стране шатдауна. Известно, что оставшиеся сотрудники Национального управления ядерной безопасности продолжают работать в условиях, когда администрация президента США требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону. Со слов источников, на которых ссылается американский телеканал, действия администрации Трампа напрямую противоречат поставленным ею амбициозным целям в сфере национальной безопасности.