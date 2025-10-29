Карасин: Запад не даст реакции на «Посейдон» именно в силу его мощи

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе со «Звездой» заявил, что именно впечатляющие возможности беспилотного подводного аппарата с ядерной установкой «Посейдон» станут причиной, по которой Запад воздержится от публичной реакции на него.

«То, чего мы достигли, впечатляет, мягко говоря. Поэтому думаю, что никакой реакции предметной Запад сознательно не будет давать», - сказал Карасин.

При этом сенатор подчеркнул, что непублично страны Запада будут тщательно собирать информацию о «Посейдоне». Они будут использовать для этого возможности собственных разведок.

«Граждане Российской Федерации должны понимать, что они надежно защищены мощью наших Вооруженных сил», - сказал председатель комитета Совфеда по международным делам «Звезде».

Ранее о том, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», сообщал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что его мощность выше, чем у самых мощных межконтинентальных баллистических ракет, включая «Сармат», которому только предстоит встать на боевое дежурство.