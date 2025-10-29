Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон»

Россия вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«В мире ничего подобного нет», - так описал подводный аппарат «Посейдон» российский лидер.

Он добавил, что во время испытания «Посейдона» была запущена атомная энергетическая установка. Благодаря такому типу двигателя, автономный необитаемый подводный аппарат обладает практически неограниченной дальностью хода. Он прошел определенное количество времени.

По словам Владимира Путина, мощность «Посейдона» намного выше, чем у ракеты «Сармат». Планируется, что стратегический ракетный комплекс поступит скоро на боевое дежурство.

Ранее президент России назвал прорывом в области ядерных реакторов крылатую ракету «Буревестник», которая сейчас проходит испытания. Он подчеркнул, что ядерный реактор запускается всего за несколько минут. Время запуска других реакторов может достигать несколько часов или даже дней.