Бывший депутат украинской Верховной рады VII созыва, одессит Игорь Марков считает «варварами и дикарями» тех, кто закрыл досками памятник поэту Александру Пушкину в Одессе. Об этом он рассказал в разговоре со «Звездой».

«Мы имеем дело с (...) людьми, у которых нет - ни собственной истории, ни собственной культуры, ничего собственного. Поэтому единственное, что им остается, это бороться с культурой и наследием тех людей, которые основали Одессу», - рассказал Марков.

Он напомнил, что Пушкин неоднократно посещал Одессу, а сам город был основан российской императрицей Екатериной Великой. Марков подчеркнул, что в Одессе проживает «порядка 198 национальностей», в городе есть памятники и украинскому писателю Тарасу Шевченко, и еврейским писателям, и только «дикари и варвары» способны предъявить какие-то претензии к памятнику Пушкину.

Экс-депутат Верховной рады напомнил, что президент России Владимир Путин процитировал Пушкина в ходе своего выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда президент прочитал стихотворение «Бородинская годовщина», добавив, что оно содержит «ответы на многие вопросы». Путин рассказал, что дома на столе у него лежит томик стихов Пушкина. Марков признался, что увидев это выступление президента России, сразу подумал о том, что на Украине начнется «война с памятниками», что сторонники киевского режима постараются «снести все памятники Пушкину в стране».

Бывший депутат Верховной рады называл людей, которые ведут борьбу с историческим наследием России, «предсказуемыми» и «плохо образованными». Он считает, что не имея «ничего своего» они пытаются компенсировать это, ведя борьбу с народами, которые «имеют свои вековые традиции, культуру, своих поэтов и писателей».

«К сожалению, мне как одесситу больно на это смотреть (...) Мы скоро освободим город, и Пушкин займет свое достойное место. Даже при нацистах он устоял. Но последователь всегда пытается превзойти своих кумиров и учителей, поэтому они (сторонники киевского режима - Прим. ред.) будут действовать еще более цинично, жестко, чем даже действовали нацисты», - заключил Марков.

Ранее сообщалось, что в Одессе рабочие начали заколачивать досками памятник поэту Александру Пушкину. На опубликованных в украинских пабликах кадрах видно, как коммунальщики устанавливают деревянные щиты вокруг монумента. Что будет с ним после этого - не сообщается. Этот памятник давно служил предметом конфликта между официальным Киевом и бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым, впоследствии снятым с должности.

В конце прошлого года члены комиссии СПЧ по социальным и культурным правам направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле об угрозе сноса памятника Пушкину в Одессе. По мнению членов СПЧ, уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и для международной культуры, не может быть оправдано никакими соображениями. Происходящее они сравнили с вандализмом и назвали нарушением прав человека на сохранение культурной и исторической идентичности.