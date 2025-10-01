Путин выступит на «Валдае» 2 октября во второй половине дня

Президент России Владимир Путин выступит перед участниками пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай» во второй половине дня 2 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что выступление Путина с нетерпением ждут во всем мире. Основной темой речи главы государства станет концепция полицентричного мира. По словам Пескова, именно вокруг этой темы будет построен весь разговор.

«"Полицентричный мир: инструкция по применению". Именно вокруг этого будет весь разговор», - сказал Дмитрий Песков.

Полицентричность в современном мире пресс-секретарь президента назвал новой системой. Какая она, к чему приведет, чем лучше или хуже других систем, как ей пользоваться и как жить в условиях многополярности - эти и другие вопросы будут подняты на мероприятии.

Напомним, что ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Мероприятие собирает на одной площадке 140 участников из более чем 40 стран. На полях «Валдая» выступят эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана, ЮАР и других государств.

Организаторы заседания называют главной целью конференции поиск оптимальных решений, чтобы избежать многочисленные риски, найти способы сохранения устойчивости каждого государства и всей международной системы в условиях полицентричности.