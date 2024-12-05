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СПЧ обратился в ЮНЕСКО из-за угроза сноса памятника Пушкину в Одессе

Члены СПЧ отметили, что снос памятника Пушкину является актом вандализма, и призвали принять соответствующие меры по предотвращению.
Таисия Кваша 2024-12-05 21:26:50
© Фото: Денис Петров РИА Новости

Члены комиссии СПЧ по социальным и культурным правам заявили, что направили обращение генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле об угрозе сноса памятника А.С. Пушкину в Одессе. Соответствующее письмо было опубликовало в телеграм-канале СПЧ.

«Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями», - сообщили члены СПЧ.

Они отметили, что действие, которое совершили одесские чиновники, является вандализмом, что считается нарушением прав человека на сохранение культурной и исторической идентичности. Члены комиссии также напомнили, что памятник Пушкину входит в состав Исторического центра Одессы, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чиновники СПЧ призвали принять меры по предотвращению акта вандализма.

Ранее украинские издания сообщили, что депутаты городского совета в Одессе поддержали снос памятника писателю.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, начался в Украине в 2015 году. В последнее время украинские власти начали борьбу со всем, что связано с Россией.

#в стране и мире #одесса #ЮНЕСКО #СПЧ #демонтаж памятников #памятник пушкину
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