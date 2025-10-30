МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Памятник Пушкину в Одессе обшили деревянными щитами

Памятник Александру Пушкину давно служил предметом конфликта между официальным Киевом и экс-мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Ян Брацкий 2025-10-30 10:41:15
© Фото: Viacheslav Onyshchenko Keystone Press Agency Global Look Press

Рабочие начали заколачивать досками памятник поэту Александру Пушкину в Одессе. На опубликованных в украинских пабликах кадрах видно, как коммунальщики устанавливают деревянные щиты вокруг монумента. Что будет с ним после этого - не сообщается. Этот памятник давно служил предметом конфликта между официальным Киевом и бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым, впоследствии снятым с должности.

Снос памятников - часть войны Украины с историей. В середине октября власти признали Полтавскую битву и объекты культурного наследия, связанные с ней, пропагандой «империализма». Под запрет попали не только Пушкин, но и Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин и другие поэты и писатели. До этого памятник Пушкину снесли в Полтаве. На его месте на постамент водрузили ракету. Новый арт-объект представляет собой конус в виде клетки.

В конце прошлого года члены комиссии СПЧ по социальным и культурным правам направили обращение генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле об угрозе сноса памятника Пушкину в Одессе. По мнению членов СПЧ, уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и для международной культуры, не может быть оправдано никакими соображениями. Происходящее они сравнили с вандализмом и назвали нарушением прав человека на сохранение культурной и исторической идентичности.

