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Астроном перечислил аномалии залетевшего в Солнечную систему объекта

Ученый успокоил, что Земле не грозит столкновение с небесным телом.
Константин Денисов 2025-08-02 18:31:51
© Фото: jaxa.jp, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об особенностях космического объекта 3I/ATLAS, обнаруженного недавно его коллегами в Солнечной системе и приближающегося к Земле.

«Главная особенность, что это всего-навсего третий такой внесолнечный объект, который попал откуда-то из ближайшей галактики в Солнечную систему. Первые два были - Оумуамуа, астероид, наверное, уже лет 6, наверное, а после этого - комета Борисова. Это, наверное, года 4-5 назад.  Вот это из известных и открытых всего три таких залетевших нам из другой звездной системы объекта», - рассказал Эйсмонт.

В качестве второй особенности объекта ученый указал его ретроградное движения, хотя отметил, что такое встречается. Наконец, у обнаруженного тела хвост расположен не как у обычной кометы, а задом наперед. Впрочем, по словам Эйсмонта, такое тоже не является большой редкостью.

Также специалист высказался о размерах объекта. Изначально в прессе указывались значения в 20 км. Эйсмонт отметил, что это огромные числа, и вряд ли они имеют какое-то отношение к реальности. Хотя объект даже размером в несколько километров уже можно считать большим.

Ученый подчеркнул, что больше данных удастся получить в районе 19 октября, когда объект окажется намного ближе к Земле, в зоне доступа большинства телескопов, а пролетать мимо нашей планеты он будет 29 декабря на расстоянии 270 млн км.

#космос #Земля #наш эксклюзив #солнечная система
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