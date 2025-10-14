МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова

Труханова, Царева и Полунина лишили украинского гражданства из-за наличия российских паспортов.
Виктория Бокий 2025-10-14 18:20:55
© Фото: Денис Петров, РИА Новости

Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Об этом сообщили в эфире телевизионного марафона.

Известно, что перечисленных ранее личностей лишили украинского гражданства из-за наличия российских паспортов. После обнаружения у Труханова, Царева и Полунина гражданства РФ на Украине приняли «соответствующие решения» насчет них.

По данным украинских изданий, Труханов планирует оспаривать это решение в суде. Если ничего не выйдет, то он будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что 13 октября появилась петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Ее авторы попросили проверить наличие у мэра Одессы российского паспорта.

