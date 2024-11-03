В Полтаве на месте памятника Пушкину поставили инсталляцию «Ракета»

В Полтаве на месте снесенного летом прошлого года памятника поэту Александру Пушкину местные власти установили инсталляцию в виде ракеты, пишет украинское издание «Страна.ua».

Новый арт-объект станет «сложной аллюзией» на ракеты, установленные на советских детских площадках, заявила дизайнер и автор инсталляции Роксолана Дудка.

«Такая конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс», - сказала дизайнер.

«Ракета» представляет собой металлическую фигуру в форме конуса, напоминающую клетку.

Напомним, памятник русскому поэту был демонтирован в июле 2023 года, такая же судьба постигла и памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Предполагалось, что бюст Пушкина будет храниться на территории коммунального предприятия «Декоративные культуры», сотрудники которого и провели работы по демонтажу.