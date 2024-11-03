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В Полтаве на месте памятника Пушкину поставили инсталляцию «Ракета»

По словам автора проекта, новая конструкция в виде ракеты должна вызывать визуально-когнитивный диссонанс.
Елизавета Кондрикова 2024-11-03 15:30:01
© Фото: Алексей Карпов, Telegram

В Полтаве на месте снесенного летом прошлого года памятника поэту Александру Пушкину местные власти установили инсталляцию в виде ракеты, пишет украинское издание «Страна.ua».

Новый арт-объект станет «сложной аллюзией» на ракеты, установленные на советских детских площадках, заявила дизайнер и автор инсталляции Роксолана Дудка.

«Такая конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс», - сказала дизайнер.

«Ракета» представляет собой металлическую фигуру в форме конуса, напоминающую клетку.

 Напомним, памятник русскому поэту был демонтирован в июле 2023 года, такая же судьба постигла и памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Предполагалось, что бюст Пушкина будет храниться на территории коммунального предприятия «Декоративные культуры», сотрудники которого и провели работы по демонтажу.

#в стране и мире #Полтава #Александр Пушкин #Демонтаж #памятник пушкину
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