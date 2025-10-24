МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

RTL: Лувр вывез дорогие экспонаты в подземный сейф Банка Франции

Хранилище находится на глубине 26 метров под землей, там лежит золотой резерв всей страны.
Дима Иванов 2025-10-24 22:14:46
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Часть коллекции драгоценностей музея Лувр, включая знаменитые «ювелирные изделия Короны», была в пятницу утром тайно перевезена в сверхзащищенные хранилища Банка Франции. Это решение принято в качестве превентивной меры безопасности на фоне оценки уязвимостей в системе охраны музея после недавнего дерзкого ограбления. Об этом сообщает RTL со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Перевозка прошла под усиленной охраной мотоциклетного конвоя Префектуры полиции Парижа. Конвой преодолел всего 300 метров от витрин Лувра до главного хранилища банка, расположенного на глубине 26 метров под землей - в том самом «гигантском сейфе», где хранятся 90% золотых резервов Франции и бесценные записные книжки Леонардо да Винчи, оцененные в более чем 600 миллионов евро.

Точный состав перевезенных экспонатов не раскрывается, но известно, что речь идет о драгоценностях из Галереи Аполлона и других экспозиций музея.

Это исключительное мероприятие организовано государством и руководством Лувра для минимизации рисков, пока эксперты анализируют возможные пробелы в защитных мерах после инцидента 19 октября.

Тогда группа из четырех грабителей проникла в музей днем с помощью простого подъемного крана, припаркованного под окнами, и похитила восемь исторических ювелирных изделий на общую сумму 88 миллионов евро. По данным прокуратуры Парижа преступники действовали всего семь минут и ушли, не взяв все, что могли.

#в стране и мире #Лувр #золотой резерв #банк франции #ограбление музея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 