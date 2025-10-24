RTL: Лувр вывез дорогие экспонаты в подземный сейф Банка Франции

Часть коллекции драгоценностей музея Лувр, включая знаменитые «ювелирные изделия Короны», была в пятницу утром тайно перевезена в сверхзащищенные хранилища Банка Франции. Это решение принято в качестве превентивной меры безопасности на фоне оценки уязвимостей в системе охраны музея после недавнего дерзкого ограбления. Об этом сообщает RTL со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Перевозка прошла под усиленной охраной мотоциклетного конвоя Префектуры полиции Парижа. Конвой преодолел всего 300 метров от витрин Лувра до главного хранилища банка, расположенного на глубине 26 метров под землей - в том самом «гигантском сейфе», где хранятся 90% золотых резервов Франции и бесценные записные книжки Леонардо да Винчи, оцененные в более чем 600 миллионов евро.

Точный состав перевезенных экспонатов не раскрывается, но известно, что речь идет о драгоценностях из Галереи Аполлона и других экспозиций музея.

Это исключительное мероприятие организовано государством и руководством Лувра для минимизации рисков, пока эксперты анализируют возможные пробелы в защитных мерах после инцидента 19 октября.

Тогда группа из четырех грабителей проникла в музей днем с помощью простого подъемного крана, припаркованного под окнами, и похитила восемь исторических ювелирных изделий на общую сумму 88 миллионов евро. По данным прокуратуры Парижа преступники действовали всего семь минут и ушли, не взяв все, что могли.