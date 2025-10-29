МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт объяснил, почему полицейская операция в Рио вылилась в войну

Погибли 64 человека, задержан 81. Изъяты десятки единиц оружия.
Владимир Рубанов 2025-10-29 18:53:20
У бразильских властей нет другого выбора, кроме как зачищать местные трущобы - фавелы - от наркомафии, заявил «Звезде» подполковник ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Беляев. Однако масштаб местных группировок такой, что эта работа превращается в настоящие боестолкновения, отметил он.

«Известный в Бразилии наркокартель "Красная команда" контролирует практически весь незаконный оборот наркотиков столицы и во многих других регионах. Он тесно связан с наркокартелями на территории других государств, в частности Колумбии, Мексики и Эквадора. Это очень сплоченная организация, она мало чем отличается от полноценного военизированного формирования», - рассказал эксперт.

Операция в Рио-де-Жанейро вылилась в массовые перестрелки, было убито по крайней мере четверо полицейских. «Красная команда» не побоялась организовать полноценные баррикады, угнав несколько десятков автобусов, что парализовало движение. Это говорит о том, что контроль у нее действительно серьезный, и организаторы операции не учли масштаба сопротивления, отметил Беляев.

«Более того, начались довольно странные рассуждения на уровне различных правозащитных организаций в Бразилии о законности действий властей. А власти штата жалуются президенту Луле да Силве, что требуется помощь военных. Руководству страны так или иначе придется каким-то образом из этой ситуации выходить», - считает специалист.

Вполне возможно, что историю с зачисткой фавел американские и европейские правозащитные организации будут использовать для расшатывания ситуации в Бразилии, предположил Беляев. Борьбу с наркокартелями американцы будут выставлять как необоснованное применение силы, хотя сами без всякого судебного решения уничтожают некие лодки в океане, объявляя их транспортными средствами наркокартелей.

В ходе крупнейшей полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли 64 человека. Арестован 81 подозреваемый, изъяты десятки единиц оружия. Полиция штурмовала фавелы на 32 бронемашинах. Для их поддержки задействовали два вертолета и несколько беспилотников. Бандиты тоже применяли дроны и сбрасывали гранаты на подразделения спецназа.

