США ударили по судну с наркоторговцами в Тихом океане

Армия США активизировала борьбу с наркотрафиком.
Константин Денисов 2025-10-23 05:15:38
© Фото: SecWar, Х

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об ударе американских военных по судну с наркоторговцами в Тихом океане. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, американские военные атаковали судно по приказу главы Белого дома Дональда Трампа в нейтральных международных водах. На борту находились три наркотеррориста, которые были убиты.

Никто из американских военнослужащих не пострадал. Хегсет пообещал, что такие удары будут продолжены.

В последнее время США часто наносят удары по лодкам и катерам в Карибском бассейне под предлогом наличия на них наркоторговцев. Таким образом, американские военные уничтожили в этом регионе уже восемь судов.

#в стране и мире #сша #Пентагон #наркотики #Тихий океан #Пит Хегсет
