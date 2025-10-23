США ударили по судну с наркоторговцами в Тихом океане

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об ударе американских военных по судну с наркоторговцами в Тихом океане. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, американские военные атаковали судно по приказу главы Белого дома Дональда Трампа в нейтральных международных водах. На борту находились три наркотеррориста, которые были убиты.

Никто из американских военнослужащих не пострадал. Хегсет пообещал, что такие удары будут продолжены.

В последнее время США часто наносят удары по лодкам и катерам в Карибском бассейне под предлогом наличия на них наркоторговцев. Таким образом, американские военные уничтожили в этом регионе уже восемь судов.