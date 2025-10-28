Более 20 человек погибли при полицейской операции в Рио-де-Жанейро

В Бразилии в Рио-де-Жанейро полиция проводит масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью. В результате погибли, как минимум 20 человек. Об этом пишет Reuters.

Бразильская полиция проводит крупнейшую за последние годы операцию против банды «Красная команда». Она считается одной из самых влиятельных преступных организаций.

Силовики направили против бандитов более двух тысяч полицейских. Преступники в ответ начали сбрасывать бомбы с дронов. Город стал местом боевых сражений, повсюду взрывы и выстрелы.

По данным издания, убиты не менее 20 человек, в том числе два полицейских. При операции задержаны минимум 80 наркоторговцев. Силовики изъяли десятки различного оружия и мотоциклы.