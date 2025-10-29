При перестрелке полиции с преступниками в Бразилии погибли 64 человека

В Бразилии во время масштабной операции полиции в фавелах Алеман и Пенья в Рио-де-Жанейро погибли 64 человека. Об этом сообщает новостной портал G1.

Известно, что в числе погибших четверо полицейских. Кроме того, на данный момент задержан 81 человек.

Ранее сообщалось, что в ответ на действия полиции преступники сбросили бомбы с дронов. Местные паблики и СМИ передавали, что по всему городу были слышны взрывы и выстрелы.

Напомним, что бразильская полиция начала масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью. Банда «Красная команда», против которой правоохранители проводят крупнейшую операцию, считается одной из самых влиятельных преступных организаций в стране.