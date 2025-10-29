Литва на месяц полностью закрывает автомобильную границу с Белоруссией

Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией на месяц. Такое решение принято правительством якобы из-за угроз. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что безопасность граждан - приоритет.

Литовские власти указывают на участившиеся случаи нарушения воздушного пространства Литвы метеозондами, якобы используемыми для контрабанды. Пограничные пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») закрыты для всех транспортных средств и пешеходов.

До сих пор границу блокировали эпизодически, но теперь речь идет о месячном полном закрытии. Исключения будут сделаны для дипломатов, дипломатической почты, а также для граждан Литвы и стран Евросоюза.

Грузовые перевозки через границу прекращены. Из-за этого на белорусской стороне выстроились очереди из более чем 1 500 грузовиков и около 400 легковых автомобилей.

Литовское правительство рассматривает эти меры как ответ на «гибридные атаки» со стороны Белоруссии. Обсуждается также ограничение транзита российского транспорта через Литву в Калининградскую область.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обвинения со стороны Вильнюса «мелкими». По его словам, Белоруссия готова извиниться, но только если действительно виновата.