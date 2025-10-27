МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за неопознанных объектов над аэропортом Вильнюса.
Дарья Ситникова 2025-10-27 01:40:07
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за того, что в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены неизвестные объекты. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на национальный кризисный центр Литвы.

«Литва закрыла аэропорт Вильнюса и КПП с Белоруссией», - указано в материале.

Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы. Отмечается, что собрание пройдет в понедельник.

До этого стало известно, что аэропорт Вильнюса временно прекратил свою работу из-за неизвестного объекта в небе. Предположительно, обнаруженными неизвестными объектами могут быть гелиевые воздушные шары.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже ранее заявлял о необходимости ограничения транзита в Калининград при помощи закрытия границы с Белоруссией. Это связано с заходом метеозондов в воздушное пространство страны.

#белоруссия #граница #Литва #закрытие кпп
