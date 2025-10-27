Reuters: в Вильнюсе закрыли аэропорт из-за неизвестных объектов в небе

Аэропорт Вильнюса временно закрыт после того, как в небе обнаружили неизвестные объекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.

Известно, что обнаруженными неизвестными объектами могут быть гелиевые воздушные шары. Аэропорт литовской столицы остановил полеты еще в субботу из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении. Отмечается, что чуть позже работа была возобновлена.

«Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр.

Напомним, что аэропорт в Вильнюсе уже закрывали из-за гелиевых шаров в воздушном пространстве. Тогда пребывающие в Литву рейсы были перенаправлены.