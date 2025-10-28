В Литве заявили, что оставили за собой право блокировать транзит в Калининград

Литва оставила за собой право блокировать калининградский транзит из соображений безопасности. Об этом в эфире радио LRT заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

«Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности», - сказал он.

Литовский дипломат подчеркнул, что такое решение было вызвано якобы определенными действиями со стороны России. Он также не исключил полного перекрытия транзита.

О необходимости ограничения транзита в Калининград при помощи закрытия границы с Белоруссией заявлял ранее президент Литвы Гитанас Науседа. Такие действия Вильнюс хочет совершить из-за гелиевых шаров в небе над аэропортом литовской столицы.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аферой закрытие Литвой границы из-за метеозондов. Также он выразил готовность извиниться перед литовскими властями, если официальный Минск действительно в чем-то виноват.

Напомним, что Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за гелиевых шаров в небе над аэропортом Вильнюса. Известно, что граница будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы.