В Копейске началось прощание с жертвами взрыва на заводе

В городе Копейск Челябинской области начали хоронить сотрудников завода, которые погибли при взрыве 22 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня проходят похороны трех жертв взрыва. В траурном зале собрались их родственники, друзья и коллеги. Места для погребения были выделены на городском кладбище. После трагедии там была создана отдельная аллея.

Сообщается, что родственники некоторых сотрудников, погибших при взрыве, не согласились хоронить близких в Копейске. Они решили увезти их для захоронения в другие города.

По последним официальным данным, подтверждена гибель 13 человек. Пока еще не все тела опознаны. До сих пор остается неизвестной судьба еще 10 сотрудников завода. Всего пострадали 29 человек. Шестеро были госпитализированы, двоих из них через несколько дней после взрыва специальным самолетом МЧС отправили в федеральный ожоговый центр в городе Нижний Новгород. Дирекция завода пообещала выделить родственникам погибших по 10 миллионов рублей. Пострадавшие получат от одного до двух миллионов рублей исходя из тяжести полученных травм. На территории завода все еще разбирают завалы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту взрывов в Копейске было передано в центральный аппарат СК РФ. В качестве предварительной причины инцидента озвучивалась версия с нарушением техники безопасности.

Инцидент на промышленном объекте в Копейске произошел в ночь с 22 на 23 октября. На предприятии с промежутком в несколько часов прогремели два взрыва. Изначально СМИ распространяли версию о том, что завод был атакован БПЛА киевского режима, однако власти региона опровергли эту информацию. Пятница, 24 октября, была официально объявлена в Челябинской области днем траура по жертвам трагедии.