В Челябинской области 24 октября объявили днем траура

Власти Челябинской области объявили 24 октября днем траура по жертвам в Копейске. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура. На всей территории региона будут приспущены флаги», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что учреждениям культуры и телерадикомпаниям порекомендовали отменить в этот день развлекательные мероприятия. Кроме того, он сообщил, что всего пострадали 19 человек в результате трагедии, из них пятеро госпитализированы.

Напомним, два взрыва прогремели на промышленном объекте в Копейске ночью 23 октября, в результате которых погибли 10 человек. Причина трагедии до сих пор не установлена. Власти опровергли версию с атакой вражеских беспилотников.