Второй взрыв прогремел на предприятии в Копейске

Второй взрыв прогремел на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

«Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимое и силы МЧС работают на месте», - написал глава области.

Ранее Текслер сообщал о четырех погибших в результате первого взрыва. Теперь к ним прибавились еще пять пострадавших.

Текслер пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших, а также предупредил о распространяющихся в сети фейковых новостях о взрывах.

Первый взрыв раздался поздно вечером 22 октября. Власти региона опровергли информацию об атаке БПЛА.