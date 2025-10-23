МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Второй взрыв прогремел на предприятии в Копейске

Ранее сообщалось о четырех погибших после первой детонации.
Константин Денисов 2025-10-23 00:31:14
© Фото: ksovd_of, VK

Второй взрыв прогремел на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

«Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимое и силы МЧС работают на месте», - написал глава области.

Ранее Текслер сообщал о четырех погибших в результате первого взрыва. Теперь к ним прибавились еще пять пострадавших.

Текслер пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших, а также предупредил о распространяющихся в сети фейковых новостях о взрывах.

Первый взрыв раздался поздно вечером 22 октября. Власти региона опровергли информацию об атаке БПЛА.

#в стране и мире #Челябинская область #Копейск #взрывы #Алексей Текслер
