Дело о взрывах в Копейске передали в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело по факту взрывов на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области передали в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту происшествия на предприятии в Челябинской области в центральном аппаратном ведомстве», - говорится в сообщении.

Напомним, что расследование ведется по статье «Нарушений требований промышленной безопасности, связанных с производственной безопасностью, повлекшее неосторожность смерти двух или более лиц».

Ранее сообщалось о том, что количество погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек.

Инцидент на промышленном объекте в городе Копейске произошел в ночь с 22 на 23 октября. На предприятии с промежутком в несколько часов прогремели два взрыва. Изначально в СМИ распространилась версия о том, что завод был атакован БПЛА, однако власти региона опровергли эту информацию.

Пятница, 24 октября, официально объявлена в Челябинской области днем траура по жертвам трагедии.