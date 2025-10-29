МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вэнс заявил о готовности США к «стычкам» Израиля и ХАМАС

По словам Вэнса, Вашингтон верит, что договор о прекращении огня в секторе Газа сохранится.
Виктория Бокий 2025-10-29 00:48:08
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos, Globallookpress

США допускают продолжение «стычек» между ЦАХАЛ и ХАМАС. Но, несмотря на это, по-прежнему считают, что договор о прекращении огня в секторе Газа сохранится. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там <…> я считаю, что мир президента (Трампа. – Прим. ред.) будет сохраняться, несмотря на это», - сказал Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продолжает действовать. Этим он поделился во время разговора с журналистами на борту своего самолета Air Force One.

Напомним, вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Это решение было принято после завершения консультаций с военными по вопросам безопасности.

Несколько часов назад сообщалось, что израильская сторона нанесла минимум три авиаудара по центру сектора Газа. Одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы Аш-Шифа. Удары также задели район рядом с лагерем беженцев Аль-Шати и к востоку от Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.

#сша #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #удары #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 