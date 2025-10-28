МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

Израильский премьер-министр принял решение после завершения консультаций по вопросам безопасности.
Екатерина Пономарева 2025-10-28 19:45:56
© Фото: Chen Junqing, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Решение было принято после завершения консультаций с военными по вопросам безопасности. В ответ ХАМАС откладывает передачу тела заложника из-за нарушения Израилем режима прекращения огня в Газе. Сегодня, 28 октября, ХАМАС должен был передать останки найденного заложника.

Ранее израильская армия предупредила, что будет соблюдать перемирие, однако в случае любых нарушений «жестко отреагирует». Израиль уже несколько раз приступал к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа.

Авиация Израиля наносила удары по районам, где были нарушения. Так, в ответ на нападения на юге сектора Газа израильские военнослужающие атаковали Рафах.

