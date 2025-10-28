МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Al Jazeera: Израиль ударил в район лагеря беженцев Аль-Шати

Два человека погибли и несколько ранены при израильском ударе по дому в Эс-Сабра на юге Газы, сообщил телеканал.
Владимир Рубанов 2025-10-28 22:10:57
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua, Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла минимум три авиаудара по центру сектора Газа сообщает телеканал Al Jazeera. Одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы Аш-Шифа, которая была отремонтирована и вновь введена в эксплуатацию. Удары нанесены по району рядом с лагерем беженцев Аль-Шати и к востоку от Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.

В то же время телеканал сообщил, что два человека погибли и несколько ранены при израильском ударе по дому в Эс-Сабра на юге Газы. Журналисты ссылаются на представителя службы гражданской обороны палестинского анклава.

Эти действия последовали после приказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о нанесении ударов по сектору Газа после консультаций по безопасности. ЦАХАЛ ссылается на непосредственную угрозу и предотвращение атак со стороны радикальных группировок.

10 октября вступило в силу соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС. 13 октября лидеры США, Египта, Турции и Катара подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники. В тот же день палестинская группировка отпустила пленных. Пока не выданы все тела погибших заложников.

При этом Израиль периодически наносит удары по разным районам сектора Газа. Эти атаки в ЦАХАЛ объясняют атаками, либо опасностью атак со стороны участников радикальных палестинских течений.

#авиаудар #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #Лагерь беженцев #Больница Аш-Шифа
